Нуньес: «Нельзя расслабляться после победы 7:0 над «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Ливерпуля» Дарвин Нуньес призывает партнёров не расслабляться после разгромной победы над «Манчестер Юнайтед» в прошлом туре АПЛ. Напомним, мерсисайдцы выиграли «красных дьяволов» со счётом 7:0.

«Мы не можем позволить себе расслабиться только потому, что обыграли «Манчестер Юнайтед» со счётом 7:0. Мы должны подойти к следующим играм с тем же настроем и с той же волей к победе. Мы стремимся подняться как можно выше в турнирной таблице», – цитирует Нуньеса официальный сайт «Ливерпуля».

Дарвин в своём дебютном сезоне в чемпионате Англии уже отметился 8 голами и 3 результативными передачами. За трансфер игрока было заплачено 80 миллионов евро.