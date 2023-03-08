Милнер: «Чувствую, что по-прежнему могу приносить пользу «Ливерпулю»

37-летний полузащитник «Ливерпуля» Джеймс Милнер рассказал о своём состоянии.

«Легко говорить, насколько всё хорошо, после недавней замечательной победы, но я действительно доволен. Мне повезло выступать в таком клубе, как «Ливерпуль», и мне повезло с товарищами по команде. Чувствую, что по-прежнему могу приносить пользу. Большую часть времени я ощущаю себя свежим физически, меня не покидает желание упорно работать и вносить свой вклад в успехи такого великого клуба, оказывая влияние на поле и за его пределами», – цитирует Football Daily хавбека.

Джеймс Милнер провёл 30 матчей в текущем сезоне, отметившись двумя ассистами.