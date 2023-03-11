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Это вам не «Манчестер Юнайтед» громить: «Ливерпуль» проиграл последней команде АПЛ

11 Марта 2023 • 17:31 Комментировать (2)
Борнмут
1:0
Ливерпуль
окончен

По итогам матча 27-го тура Премьер-лиги «Ливерпуль», прозябавший в середине таблицы на протяжении всего сезона, мог наконец-то ворваться в зону Лиги чемпионов. Для этого нужно было обыграть «Борнмут», последнюю команду турнира, с чем «красные», казалось, легко должны были справиться после победы над «Манчестер Юнайтед» со счетом 7:0. Команда Юргена Клоппа постоянно контролировала мяч, в два раза чаще била по воротам, но… проиграла.

В дебюте Коди Гакпо забил «Борнмуту», но из положения вне игры. Соперник ответил чистым голом Данго Уттара прорвался к воротам и отыграл в центр штрафной на Филипа Биллинга, который ударом в касание поразил цель. В середине второго тайма «Ливерпуль» заработал свой первый пенальти в сезоне. Мохамед Салах пробил в левый верхний угол и промахнулся.

«Борнмут» сенсационно обыграл «Ливерпуль» и покинул зону вылета, соперник - пятый.

Протокол игры  
Борнмут1:0Ливерпуль
(1:0) Биллинг Филип28'  
Нето МурараСмит Адам 80' (Фредерикс Райан ( 80') Стивенс ДжекСенеси МаркосКелли ЛлойдРотуэлл ДжоХефферсон Лерма 81' (Кук Льюис ( 81') Биллинг Филип  46' 70' (Кристи Райан ( 70') Уттара ДангоСоланке Доминик 88' (Винья Матиас ( 88') Энтони Джейдон  51' 88' (Семеньо Антуан ( 88')
Запасные: Брукс ДэвидТраверс МаркМефам КрисМур Киффер
Алиссон БекерАлександер-Арнольд Трент 65' (Хендерсон Джордан ( 65') Конате Ибраима  75'Ван Дейк ВиргилРобертсон ЭндрюЭллиотт Харви 46' (Жота Диогу ( 46') Фабиньо Энрике 65' (Милнер Джеймс ( 65') Байчетич Стефан 88' (Карвалью Фабиу ( 88') Салах МохамедГакпо КодиНуньес Дарвин 66' (Фирмино Роберто ( 66')
Запасные: Цимикас КостасАдриан Сан-МигельМело АртурДиас ЛуисМатип Жоэль
11 марта. Стадион "Виталити" (Борнмут).

 

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Комментарии (2)
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snk6565
11 Марта 2023 в 17:45
Возрождение, говорите...ахаха...пусть 7:0 будут единственным моментом, который они смогут вспомнить в этом сезоне...Клоппу нужно гнать полсостава (остальные сами разбегутся) и строить новую команду, а он уж показал, что умеет это...а если его уволят...это будет самая несусветная глупость
InterSan
11 Марта 2023 в 17:34
Вот и вернулся Ливер, вот и показали класс........
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