Это вам не «Манчестер Юнайтед» громить: «Ливерпуль» проиграл последней команде АПЛ

По итогам матча 27-го тура Премьер-лиги «Ливерпуль», прозябавший в середине таблицы на протяжении всего сезона, мог наконец-то ворваться в зону Лиги чемпионов. Для этого нужно было обыграть «Борнмут», последнюю команду турнира, с чем «красные», казалось, легко должны были справиться после победы над «Манчестер Юнайтед» со счетом 7:0. Команда Юргена Клоппа постоянно контролировала мяч, в два раза чаще била по воротам, но… проиграла.

В дебюте Коди Гакпо забил «Борнмуту», но из положения вне игры. Соперник ответил чистым голом Данго Уттара прорвался к воротам и отыграл в центр штрафной на Филипа Биллинга, который ударом в касание поразил цель. В середине второго тайма «Ливерпуль» заработал свой первый пенальти в сезоне. Мохамед Салах пробил в левый верхний угол и промахнулся.

«Борнмут» сенсационно обыграл «Ливерпуль» и покинул зону вылета, соперник - пятый.