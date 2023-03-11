Биллинг: «Спасибо публике за поддержку»

В двадцать седьмом туре английского чемпионата «Борнмут» отомстил «Ливерпулю» за унизительное поражение в первом круге, когда «вишни» были уничтожены со счетом 9:0. Автором единственного гола стал Филип Биллинг, который прокомментировал свои впечатления от прошедшего матча.

- Нам надо было быть настойчивыми сегодня. Прошлая неделя была очень тяжелой для всех нас, сегодня мы старались отыграться, сыграть надежно, компактно, что и получилось. Спасибо также публике за поддержку. В этом сезоне было много падений, но, в целом, мы сражаемся достойно, - заявил Биллинг в интервью BBC Sport.