Защитник «Борнмута»: «Справедливо, что они не забили пенальти»

В двадцать седьмом туре английского чемпионата «Борнмут» отомстил «Ливерпулю» за унизительное поражение в первом круге, когда «вишни» были уничтожены со счетом 9:0. Сейчас команде удалось обыграть «Ливерпуль», пусть и с минимальным счетом.

Однако все могло сложиться иначе, если бы «Ливерпуль» реализовал свой пенальти. Защитник «Борнмута» Адам Смит, который и «привез» пенальти, считает, что это справедливо.

- А что я мог сделать, я не видел мяч, я не мог не сыграть рукой в той ситуации. Так что справедливо, что они не забили, хотя игроки «Ливерпуля» считают промах жестоким, - цитирует слова Смита BBC Sport.