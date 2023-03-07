«Ливерпуль» пристально следит за ситуацией с Рабио

Полузащитник туринского «Ювентуса» Адриен Рабио в обозримом будущем может оказаться в Английской премьер-лиге. По информации от 90 min football, француз входит в сферу интересов «Ливерпуля».

У хавбека есть контракт с «Ювентусом», который истекает в конце нынешнего сезона. С большой долей вероятности Рабио станет свободным агентом грядущим летом. «Ливерпуль» был бы не прочь бесплатно усилиться французом.

Рабио перед стартом нынешнего сезона мог оказаться в «Манчестер Юнайтед», но полузащитника не устроила зарплата, которую предлагали ему руководители «красных дьяволов».

В нынешнем сезоне на счету Адриена 5 голов и 2 результативные передачи в Серии А.