Салах стал лучшим бомбардиром «Ливерпуля» за всю историю АПЛ

Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах благодаря сегодняшнему дублю в ворота «Манчестер Юнайтед» стал лучшим бомбардиром в истории «красных» в АПЛ, сообщает портал Opta. Учитывались в статистике только голы, забитые с 1992 года, то есть с момента учреждения турнира.

Теперь у египтянина 129 забитых мячей в 205 матчах. Он обошёл Робби Фаулера, на счету которого 128 голов. На третьем месте идёт легендарный капитан «красных» Стивен Джеррард – 120 голов, на четвёртом – Майкл Оуэн – 118 голов. Замыкает звёздную пятёрку сенегалец и бывший партнёр Салаха по атаке «Ливерпуля» Садио Мане – 90 голов.

Напомним, что сегодня «Ливерпуль» на «Энфилде» унизительно громит «Манчестер Юнайтед» - 7:0. Помимо Салаха, по дублю оформили Коди Гакпо и Дарвин Нуньес, ещё один гол забил Роберто Фирмино.