Клопп: «Борнмут» заслуженно одержал победу»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался после поражения команды от «Борнмута» (0:1) в рамках 27-го тура АПЛ.

«Мы не показали сегодня свою игру, мы контролировали встречу в первом тайме, но играли только длинными передачами. После незабитого пенальти мы действовали не так хорошо. «Борнмут» заслуженно одержал победу», — цитирует слова Клоппа BBC.

«Ливерпуль» занимает пятое место в турнирной таблице Английской премьер-лиге, имея в своем активе 42 набранных очка. В следующем туре подопечные Клоппа встретятся на своем поле с «Фулхэмом», поединок должен пройти 18 марта в 18:00 по мск.