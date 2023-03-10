Салах назвал свой любимый гол в АПЛ

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах рассказал, какой из забитых в Премьер-лиге мячей ему запомнился больше всех.

Египтянин выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. В матче прошедшего тура против «Манчестер Юнайтед» (7:0) он отметился дублем и стал единоличным рекордсменом клуба по количеству голов в АПЛ – 129.

«Мой любимый гол в Премьер-лиге? Первый мяч, который я забил за «Ливерпуль» в ворота «Манчестер Юнайтед». До этого все говорили мне: «Ты забиваешь кому угодно, но только не «Юнайтед», – заявил 30-летний форвард, слова которого приводят английские СМИ.

В текущем розыгрыше чемпионата Англии в активе Салаха 11 точных ударов в 25 встречах.