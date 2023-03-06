Жота: «Думаю, нам по силам финишировать в топ-4»

Нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота считает, что его команда способна финишировать в топ-4. Сейчас коллектив Юргена Клоппа располагается на пятом месте в турнирной таблице Английской премьер-лиги, имея в активе на три очка меньше, чем у четвёртого «Тоттенхэма». При этом у «Ливерпуля» есть матч в запасе.

«Думаю, нам по силам финишировать в топ-4. «Тоттенхэм» находится впереди нас, но до конца сезона предстоит сыграть ещё много матчей», – заявил Жота в интервью после победы над «Манчестер Юнайтед» 7:0.

Свой матч в запасе «Ливерпуль» должен провести на «Стэмфорд Бридж» против «Челси», который находитя на десятом месте в турнирной таблице. Если мерсисайдцы выиграют эту игру, команда поднимется на четвёртое место благодаря лучшей разнице мячей.