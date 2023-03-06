Каррагер: «У «Тоттенхэма» больше шансов на финиш в топ-4, чем у «Ливерпуля»

Экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер не верит, что его бывшая команда сможет финишировать в зоне Лиги чемпионов по итогам сезона. В борьбе за четвёртое место англичанин ставит на лондонский «Тоттенхэм».

«У «Тоттенхэма» больше шансов на финиш в топ-4, чем у «Ливерпуля». Если посмотреть на календарь, сразу видно, что у «шпор» будет более благоприятный график», – цитирует Каррагера Sky Sports.

Напомним, «Ливерпуль» сейчас идёт на пятом месте в турнирной таблице Английской премьер-лиге и отстаёт от четвёртого «Тоттенхэма» на три пункта, имея в активе матч в запасе и лучшую разницу забитых и пропущенных мячей.