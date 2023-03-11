Клопп: «Салах давно не исполнял пенальти»

В двадцать седьмом туре английского чемпионата «Борнмут» отомстил «Ливерпулю» за унизительное поражение в первом круге, когда «вишни» были уничтожены со счетом 9:0. Сейчас команде удалось обыграть «Ливерпуль», пусть и с минимальным счетом. Однако все могло сложиться иначе, если бы «Ливерпуль» реализовал свой пенальти. Но Мохамед Салах не смог сделать это. Наставник команды Юрген Клопп пояснил, что случилось.

- Он очень давно не бил пенальти. Наверное, вы правы, это могло изменить результат. Игра вряд ли стала бы лучше, но результат был бы другим, - цитирует слова Клоппа BBC Sport.