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Клопп: «Салах давно не исполнял пенальти»

11 Марта 2023 • 20:55 Комментировать
Борнмут
1:0
Ливерпуль
окончен

В двадцать седьмом туре английского чемпионата «Борнмут» отомстил «Ливерпулю» за унизительное поражение в первом круге, когда «вишни» были уничтожены со счетом 9:0. Сейчас команде удалось обыграть «Ливерпуль», пусть и с минимальным счетом. Однако все могло сложиться иначе, если бы «Ливерпуль» реализовал свой пенальти. Но Мохамед Салах не смог сделать это. Наставник команды Юрген Клопп пояснил, что случилось.

- Он очень давно не бил пенальти. Наверное, вы правы, это могло изменить результат. Игра вряд ли стала бы лучше, но результат был бы другим, - цитирует слова Клоппа BBC Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Юрген Клопп Борнмут Мохамед Салах
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