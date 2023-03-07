Полузащитник испанского «Лас-Пальмаса» Альберто Молейро может перебраться в «Ливерпуль».

19-летний футболист ранее уже был связан с интересом многочисленных грандов европейского футбола, среди которых фигурировал и «Ливерпуль». Согласно информации издания Birmingham Live, мерсисайдцы готовы заплатить за восходящую звезду порядка 25 млн евро. Речь идёт о переходе в летнее трансферное окно.

Альберто Молейро провёл 29 матчей в нынешнем розыгрыше второй испанской лиги, восемь раз ассистировав товарищам по команде. На счету хавбека также два поединка за молодёжную сборную Испании.