Робертсон: «Гакпо провёл лучший матч за «Ливерпуль»

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон считает, что вчерашний матч против «Манчестер Юнайтед» стал лучшим для нападающего Коди Гакпо в футболке мерсисайдцев. Напомним, нидерландец перешёл в команду Юргена Клоппа в январе из ПСВ Эйндховен. Вчера он оформил дубль в ворота «красных дьяволов» на «Энфилде».

«Гакпо провёл свой лучший матч за «Ливерпуль». Конечно, Коди пока провёл здесь довольно короткую карьеру, но в игре с «Манчестер Юнайтед» он был просто прекрасен. Он забил два гола с невероятной уверенностью», – цитирует Робертсона официальный сайт «Ливерпуля».

Напомним, в январе Гакпо был также интересен «Манчестер Юнайтед», но игрока в итоге заполучил именно «Ливерпуль».