Фирмино может присоединиться к Роналду в «Аль-Насре»

Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино, который покинет английский клуб по окончании нынешнего сезона, может перейти в «Аль-Наср», за который сейчас выступает известный португальский форвард Криштиану Роналду. Об этом сообщает Daily Express.

По информации источника, другим вариантом продолжения карьеры для 31-летнего бразильца является МЛС.

Напомним, что цвета «Ливерпуля» Фирмино защищает с лета 2015 года. Ранее форвард выступал за немецкий «Хоффенхайм» и бразильский клуб «Фигейренсе».

В текущем сезоне футболист провёл за «красных» 27 матчей, забил 10 голов и отдал пять результативных передач.