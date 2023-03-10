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Фирмино может присоединиться к Роналду в «Аль-Насре»

10 Марта 2023 • 14:57 Комментировать
Борнмут
...
Ливерпуль
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Через 23 ч. 12 мин.

Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино, который покинет английский клуб по окончании нынешнего сезона, может перейти в «Аль-Наср», за который сейчас выступает известный португальский форвард Криштиану Роналду. Об этом сообщает Daily Express.

По информации источника, другим вариантом продолжения карьеры для 31-летнего бразильца является МЛС.

Напомним, что цвета «Ливерпуля» Фирмино защищает с лета 2015 года. Ранее форвард выступал за немецкий «Хоффенхайм» и бразильский клуб «Фигейренсе».

В текущем сезоне футболист провёл за «красных» 27 матчей, забил 10 голов и отдал пять результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Криштиану Роналду Аль-Наср Роберто Фирмино
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БОРНМУТ ЛИВЕРПУЛЬ
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