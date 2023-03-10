Фирмино может продолжить карьеру на родине

Бразильский «Интернасьонал» нацелился на форварда «Ливерпуля» Роберто Фирмино.

31-летний футболист принял решение покинуть «Ливерпуль» по окончании сезона, отказавшись продлевать истекающий контракт. Интерес к Фирмино уже проявили различные европейские клубы, а также представители Саудовской Аравии, однако у нападающего также есть вариант продолжения карьеры в Бразилии. Согласно UOL, «Интернасьонал» изучает возможность громкого подписания. Впрочем, как отмечается, игрок вряд ли примет данное предложение.

В текущем сезоне Роберто Фирмино записал себе в активе десять голов и пять ассистов в 27 матчах за «Ливерпуль».