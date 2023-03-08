Луис Диас близок к возвращению на поле

Нападающий «Ливерпуля» Луис Диас близок к возвращению на футбольное поле.

По информации журналиста Диего Руэды, колумбийский форвард может выйти в матче против «Борнмута» в рамках Английской премьер-лиги в эту субботу, 11 марта, а на следующей неделе он сможет сыграть против мадридского «Реала» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Отметим, что Диас не выходил на поле в футболке «красных» с октября прошлого года из-за травмы колена. На счету Луиса 12 матчей в рамках всех состязаний, в которых он забил четыре гола при двух ассистах.