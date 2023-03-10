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Клопп рассказал, когда вернутся в строй Диас и Алькантара

10 Марта 2023 • 16:24 Комментировать
Борнмут
...
Ливерпуль
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Через 21 ч. 15 мин.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о кадровой ситуации в команде.

«Я надеюсь, что Луис Диас будет тренироваться на протяжение всей следующей недели. Что касается Тьяго, посмотрим, как всё будет развиваться в ближайшие пару недель. Ничего нового сообщить не могу», – объяснил Клопп на пресс-конференции.

Напомним, Диас пропустил несколько месяцев из-за травмы. Сейчас футболисту нужно набрать форму, прежде чем полноценно вернуться на поле. Что касается Алькантары, Тьяго в лучшем случае восстановится после перерыва на матчи сборных. Ранее испанца связывали с переходом в турецкий «Фенербахче».

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп Тьяго Алькантара Луис Диас
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БОРНМУТ ЛИВЕРПУЛЬ
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