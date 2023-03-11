Борнмут - Ливерпуль: где смотреть прямую трансляцию онлайн

Жутко нестабильный «Ливерпуль» в субботу сыграет на выезде против «Борнмута», последней команды Премьер-лиги, которая не в последнюю очередь оказалась на самом дне таблицы из-за 0:9 от «красных» в первом круге. Коллектив Юргена Клоппа удивил футбольную общественность еще одной мегаразгромной победой. Это случилось на прошлой неделе в споре с «Манчестер Юнайтед» (7:0). Если и сегодня получится набрать три очка, в таком случае мерсисайдцы наконец-то ворвутся в зону Лиги чемпионов, о чем еще недавно и не смели мечтать.

В 16:30 смотрим матч на «Сетанта Спортс 1 Евразия», «Сетанта Спортс 1 Беларусь», «Сетанта Спортс Украина», beIN Sports, Sky Sport, DAZN Espana, Arena Sport, Via Play и других каналах. Почитать текстовую трансляцию можно на LiveResult.ru.