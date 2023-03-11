Джо Коул: «Борнмут» абсолютно заслужил успех»

В двадцать седьмом туре английского чемпионата «Борнмут» отомстил «Ливерпулю» за унизительное поражение в первом круге, когда «вишни» были уничтожены со счетом 9:0. Этот успех прокомментировал бывший защитник английской сборной Джо Коул, он считает, что хозяева поля полностью заслужили свой успех. По его мнению, основная заслуга в этом принадлежит наставнику клуба.

- «Борнмут» абсолютно заслужил этот триумф. Я думаю, что Гари О'Нилу удалось идеально настроить своих игроков. Каждый, кто выходил на поле на замену, делал свое дело. Большой, большой день для клуба, - цитирует слова Коула BBC Sport.