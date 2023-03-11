​«Ливерпуль» Клоппа чаще проигрывал командам из зоны вылета, чем командам из зоны Лиги чемпионов

Из крайности в крайность бросается «Ливерпуль» - после победы над «Манчестер Юнайтед» со счётом 7:0 команда Юргена Клоппа уступила «Борнмуту» с результатом 0:1. Журналист Майкл Рид отмечает в социальных сетях интересный факт. Под руководством Юргена Клоппа «Ливерпуль» чаще проигрывал командам, которые начинали тур в зоне вылета (12 поражений), чем командам, которые начинали тур в зоне Лиги чемпионов (10 поражений).

Теперь «Ливерпуль» будет готовиться к гостевому матчу 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала». В первой игре команда Юргена Клоппа уступила на своём поле с результатом 2:5.