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​«Ливерпуль» Клоппа чаще проигрывал командам из зоны вылета, чем командам из зоны Лиги чемпионов

11 Марта 2023 • 18:51 Комментировать
Борнмут
1:0
Ливерпуль
окончен

Из крайности в крайность бросается «Ливерпуль» - после победы над «Манчестер Юнайтед» со счётом 7:0 команда Юргена Клоппа уступила «Борнмуту» с результатом 0:1. Журналист Майкл Рид отмечает в социальных сетях интересный факт. Под руководством Юргена Клоппа «Ливерпуль» чаще проигрывал командам, которые начинали тур в зоне вылета (12 поражений), чем командам, которые начинали тур в зоне Лиги чемпионов (10 поражений).

Теперь «Ливерпуль» будет готовиться к гостевому матчу 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала». В первой игре команда Юргена Клоппа уступила на своём поле с результатом 2:5.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп
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