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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Жота не намерен покидать «Ливерпуль»

10 Марта 2023 • 12:40 Комментировать
Борнмут
...
Ливерпуль
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11.03 15:30

Нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота не намерен менять клубную прописку грядущим летом. По информации от инсайдера Нила Джонса, слухи об уходе португальца не соответствуют действительности.

Жота в нынешнем сезоне пропустил несколько месяцев из-за серьёзной травмы. Тем не менее, в клубе не спешат расстваться с португальцем. Главный тренер Юрген Клопп считает Диогу важной частью своего проекта в ближайшие годы.

Напомним, Жота выступает за «Ливерпуль» с лета 2020 года. С тех пор португалец выиграл с командой три трофея – Суперкубок Англии, Кубок лиги и Кубок Англии.

На счету Диогу два гола в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Диогу Жота
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