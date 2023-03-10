Жота не намерен покидать «Ливерпуль»

Нападающий «Ливерпуля» Диогу Жота не намерен менять клубную прописку грядущим летом. По информации от инсайдера Нила Джонса, слухи об уходе португальца не соответствуют действительности.

Жота в нынешнем сезоне пропустил несколько месяцев из-за серьёзной травмы. Тем не менее, в клубе не спешат расстваться с португальцем. Главный тренер Юрген Клопп считает Диогу важной частью своего проекта в ближайшие годы.

Напомним, Жота выступает за «Ливерпуль» с лета 2020 года. С тех пор португалец выиграл с командой три трофея – Суперкубок Англии, Кубок лиги и Кубок Англии.

На счету Диогу два гола в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги.