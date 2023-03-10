Клопп: «Борнмут» может доставить проблемы многим топ-клубам»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил класс следующих соперников команды в Английской премьер-лиге. Напомним, мерсисайдцы в субботу отправятся на выезд к «Борнмуту», который находится в зоне вылета.

«Борнмут» может доставить проблемы многим топ-клубам, стиль игры этой команды очень неудобен для соперников. Нашей целью является финиш в зоне Лиги чемпионов, а они хотят остаться в Премьер-лиге, что тоже очень сложно», – заявил Клопп на пресс-конференции.

Отметим, что «Ливерпуль» сейчас отстаёт от зоны Лиги чемпионов на три очка. При этом у команды Юргена Клопп есть матч в запасе.