«Борнмут» - «Ливерпуль»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0

В 27-м туре чемпионата Англии по футболу встречаются «Борнмут» и «Ливерпуль».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Борнмут - Ливерпуль
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Протокол игры
|(1:0) Биллинг Филип28'
Алиссон Бекер•Александер-Арнольд Трент•Конате Ибраима•Ван Дейк Виргил•Робертсон Эндрю•Эллиотт Харви•Фабиньо Энрике•Байчетич Стефан•Салах Мохамед•Гакпо Коди•Нуньес Дарвин
11 марта. Стадион "Виталити" (Борнмут).
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