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«Борнмут» - «Ливерпуль»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0

11 Марта 2023 • 15:00 Комментировать
Борнмут
1:0
Ливерпуль
1 2.65 X 3.10 2 2.85
2-й тайм

В 27-м туре чемпионата Англии по футболу встречаются «Борнмут» и «Ливерпуль».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Борнмут1:0Ливерпуль
(1:0) Биллинг Филип28' 
Нето МурараСмит АдамСтивенс ДжекСенеси МаркосКелли ЛлойдРотуэлл ДжоХефферсон ЛермаБиллинг ФилипУттара ДангоСоланке ДоминикЭнтони Джейдон
Запасные: Брукс ДэвидСеменьо АнтуанТраверс МаркМефам КрисМур КифферФредерикс РайанВинья МатиасКук ЛьюисКристи Райан
Алиссон БекерАлександер-Арнольд ТрентКонате ИбраимаВан Дейк ВиргилРобертсон ЭндрюЭллиотт ХарвиФабиньо ЭнрикеБайчетич СтефанСалах МохамедГакпо КодиНуньес Дарвин
Запасные: Фирмино РобертоМилнер ДжеймсЖота ДиогуХендерсон ДжорданЦимикас КостасАдриан Сан-МигельМело АртурКарвалью ФабиуДиас ЛуисМатип Жоэль
11 марта. Стадион "Виталити" (Борнмут).
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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Борнмут
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БОРНМУТ ЛИВЕРПУЛЬ
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Борнмут Борнмут
Ливерпуль Ливерпуль
1
0
6.40 5.00 1.46
Видео
11.03.23 в 18:00
Лидс Лидс
Брайтон Брайтон
3.30 3.50 2.22
Видео
11.03.23 в 18:00
Эвертон Эвертон
Брентфорд Брентфорд
2.75 3.20 2.75
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11.03.23 в 18:00
Лестер Лестер
Челси Челси
3.95 3.65 1.95
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Тоттенхэм Тоттенхэм
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
1.50 4.50 6.60
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11.03.23 в 20:30
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
Манчестер Сити Манчестер Сити
9.20 5.80 1.32
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12.03.23 в 17:00
Фулхэм Фулхэм
Арсенал Арсенал
5.20 4.00 1.68
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Вест Хэм Вест Хэм
Астон Вилла Астон Вилла
1.98 3.45 4.00
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