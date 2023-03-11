Тренер «Борнмута»: «Большой и заслуженный результат»

В двадцать седьмом туре английского чемпионата «Борнмут» отомстил «Ливерпулю» за унизительное поражение в первом круге, когда «вишни» были уничтожены со счетом 9:0. Сейчас команде удалось обыграть «Ливерпуль», пусть и с минимальным счетом. Наставник команды Гари О'Нил доволен итогами игры.

- Конечно, это большой результат. Я давно не улыбался, сейчас, конечно, улыбаюсь. Мы победили одну из лучших команд Европы. Это то, что требовалось после разочарования в игре с «Арсеналом». Наш ответ сегодня был виден все 90 минут, - цитирует послематчевые слова наставника «вишен» BBC Sport.