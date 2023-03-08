Фабиньо: «Фирмино должен остаться в «Ливерпуле» навсегда!»

Полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо высказался о решении своего соотечественника Роберто Фирмино покинуть английский клуб по окончании нынешнего сезона.

Фабиньо призвал всех наслаждаться последними месяцами игры Фирмино в футболке «Ливерпуля», так как он является по-настоящему особенным игроком.

«Фирмино — очень особенный парень. Здорово играть с ним в одной команде. Так что для меня он футболист, который должен остаться в «Ливерпуле» навсегда!» — цитирует Фабиньо Goal.

Напомним, Фирмино выступает за «Ливерпуль» с 2015 года. В составе «красных» бразильский нападающий выиграл чемпионат Англии и Лигу чемпионов. В текущем сезоне на счету 31-летнего форварда 10 голов и пять результативных передач в 27 проведённых встречах.