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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Каррагер оценил шансы «Ливерпуля» на попадание в топ-4 АПЛ

10 Марта 2023 • 22:15 Комментировать
Борнмут
...
Ливерпуль
1 7.00 X 5.00 2 1.42
Через 16 ч. 3 мин.

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался о шансах команды Юргена Клоппа занять место в четвёрке по итогам текущего розыгрыша Премьер-лиги.

В последних встречах «красные» набрали ход, сумев переместиться из середины таблицы в её верхнюю часть. На данный момент мерсисайдцы занимают пятое место, отставая от «Тоттенхэма» на три балла при одном матче в запасе.

Ранее уже сообщалось, что Каррагер отдаёт предпочтение «шпорам», однако его также впечатляет и игра коллектива Антонио Конте: «Ливерпуль» находится в хорошей форме, но, как мне кажется, «Тоттенхэм» чаще показывал уверенную игру в этом сезоне», – приводит Liverpool Echo слова Каррагера.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Ливерпуль Джейми Каррагер
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