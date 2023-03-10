Каррагер оценил шансы «Ливерпуля» на попадание в топ-4 АПЛ

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался о шансах команды Юргена Клоппа занять место в четвёрке по итогам текущего розыгрыша Премьер-лиги.

В последних встречах «красные» набрали ход, сумев переместиться из середины таблицы в её верхнюю часть. На данный момент мерсисайдцы занимают пятое место, отставая от «Тоттенхэма» на три балла при одном матче в запасе.

Ранее уже сообщалось, что Каррагер отдаёт предпочтение «шпорам», однако его также впечатляет и игра коллектива Антонио Конте: «Ливерпуль» находится в хорошей форме, но, как мне кажется, «Тоттенхэм» чаще показывал уверенную игру в этом сезоне», – приводит Liverpool Echo слова Каррагера.