​«Ливерпуль» назвал состав на игру с «Борнмутом»

В субботу «Ливерпуль» будет проводить гостевой матч Английской премьер-лиги против «Борнмута». Рулевой мерсисайдской команды Юрген Клопп включил в стартовый состав таких футболистов:

Алиссон, Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Эллиотт, Байчетич, Салах, Гакпо, Нуньес.

Матч между «Борнмутом» и «Ливерпулем» стартует в 15:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех красках можно будет в текстовой трансляции.

На текущий момент «Ливерпуль» располагается на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата Англии.