«Севилья» претендует на форварда «Челси»

Нападающий «Челси» Армандо Броя интересен испанской «Севилье».

Футболист сборной Албании ранее был связан с переходом в «Милан», однако эти сведения не нашли подтверждения. По информации инсайдера Экрема Конура, среди претендентов на Брою фигурирует «Севилья», отправлявшая скаутов на недавний матч «Челси» против «Брентфорда», в котором 21-летний игрок провёл на поле 62 минуты.

Армандо Броя принял участие в 11 поединках лондонцев в нынешней кампании, преимущественно выходя на замену. В активе албанца один забитый мяч. Трансферная стоимость молодого нападающего оценивается порталом Transfermarkt в 25 млн евро.