Поттер: «Тяжело взятое очко»

В матче двенадцатого тура английского чемпионата Премьер-лиги «Челси» не сумел переиграть «Брентфорд», команды не забили друг другу - лондонский клуб впервые сыграл 0:0 в текущем сезоне.

События игры прокомментировал Грэм Поттер, главный тренер «Челси». Он считает, что даже одно очков этом матче взять было тяжело.

- Мы всегда разочарованы, если не побеждаем. Но в этот раз довольны и очком. Оно далось тяжело. У них были неплохие шансы. Календарь играет против нас, но мы стиснули зубы и поборолись. Отдыхать некогда, нужно идти вперед, - цитирует слова английского специалиста BBC Sport.