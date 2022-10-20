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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Поттер: «Тяжело взятое очко»

20 Октября 2022 • 06:45 Комментировать
Брентфорд
0:0
Челси
окончен

В матче двенадцатого тура английского чемпионата Премьер-лиги «Челси» не сумел переиграть «Брентфорд», команды не забили друг другу - лондонский клуб впервые сыграл 0:0 в текущем сезоне.

События игры прокомментировал Грэм Поттер, главный тренер «Челси». Он считает, что даже одно очков этом матче взять было тяжело.

- Мы всегда разочарованы, если не побеждаем. Но в этот  раз довольны и очком. Оно далось тяжело. У них были неплохие шансы. Календарь играет против нас, но мы стиснули зубы и поборолись. Отдыхать некогда, нужно идти вперед, - цитирует слова английского  специалиста BBC Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Брентфорд Грэм Поттер
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