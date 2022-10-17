Бёли летом заблокировал уход Кепы из «Челси»

Совладелец «Челси» Тодд Бёли этим летом заблокировал уход голкипера Кепы Аррисабалаги. По информации от Caught Offside, испанец был готов покинуть команду, но Бёли уговорил его остаться.

Напомним, что Кепой этим летом интересовался «Наполи». Итальянский клуб всерьёз хотел заполучить голкипера и вёл переговоры об аренде с правом выкупа, но трансфер так и не состоялся.

В новом сезоне Кепа вытеснил из основного состава «Челси» сенегальца Эдуара Менди. В последней игре «пенсионеров» против «Астон Виллы» Аррисабалага сохранил свои ворота сухими получил звание лучшего игрока матча.