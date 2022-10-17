Кепа: «Очень рад, что смог помочь команде»

Вратарь лондонского «Челси» Кепа Аррисабалага поделился эмоциями после победы своей команды на выезде над «Астон Виллой». Напомним, «синие» обыграли подопечных Стивена Джеррарда со счётом 2:0 благодаря дублю Мэйсона Маунта.

«Очень счастлив, что мне удалось помочь команде победить. На этом стадионе действительно сложно играть. Мы начали игру очень хорошо. Мы контролировали мяч, забили гол, но затем слегка просели», – сказал Кепа в интервью после матча.

Кепа по ходу этого сезона вытеснил Эдуара Менди с основного состава. Сперва испанец выходил в старте из-за травмы сенегальца, но выбор главного тренера Грэма Поттера не изменился и после восстановления Менди.