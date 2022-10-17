Поттер: «Сказал Силве, что ему следует быть более расслабленным с мячом»

Главный тренер лондонского «Челси» Грэм Поттер прокомментировал игру центрального защитника Тьяго Силвы в матче с «Астон Виллой». Напомним, бразилец помог «пенсионерам» сохранить ворота сухими и выиграть на выезде 2:0.

«Сказал Силве, что ему следует быть более расслабленным с мячом. Он находится на высшем уровне характера и личности», – заявил Поттер на пресс-конференции после матча.

У Тьяго Силвы в конце сезона заканчивается контракт с «Челси». Бразильский защитник ранее говорил о намерении продолжать выступать на профессиональном уровне до 40 лет. Сейчас футболисту 38.