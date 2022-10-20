Поттер объяснил, почему заменил Галлахера в первом тайме матча с «Брентфордом»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер постарался объяснить раннюю замену полузащитника Конора Галлахера в матче с «Брентфордом». Напомним, хавбека заменили в первой половине первого тайма на Матео Ковачича.

«Конору было плохо, его чуть не стошнило. Вы могли видеть, как он действовал в первые 15 минут. Он смотрелся не в своей тарелке. Надеюсь, уже завтра он вернётся к тренировкам», – заявил Поттер на пресс-конференции.

Напомним, Галлахер уже успел отличиться за «Челси» одним голом в Премьер-лиге. Этот мяч англичанин забил в ворота «Кристал Пэлас», в составе которого выступал в прошлой кампании на правах аренды.