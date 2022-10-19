Поттер: «Я понимаю, что некоторые футболисты хотят играть больше, но я стараюсь делать только лучшее для «Челси»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер объяснил, почему игровую практику получают далеко не все футболисты из обоймы команды. Ранее на отсутствие игрового времени жаловались полузащитники Хаким Зиеш и Денис Закария.

«Я понимаю, что у футболистов есть амбиции и они хотят играть, но я стараюсь делать только лучшее для «Челси». Моя главная цель – это принимать решения во благо команды», – сказал Поттер на пресс-конференции.

Напомним, Поттер возглавил «пенсионеров» в начале сентября и с тех пор не проиграл ни одно из своих 6 матчей во главе клуба. Сегодня «Челси» сыграет в АПЛ на выезде с «Брентфордом».