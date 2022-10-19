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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Даррен Бент считает, что «Челси» способен выиграть АПЛ в этом сезоне

19 Октября 2022 • 15:19 Комментировать
Брентфорд
...
Челси
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Через 5 ч. 57 мин.

Бывший нападающий «Тоттенхэма» и сборной Англии Даррен Бент считает, что «Челси» по силам выиграть чемпионат Англии в нынешнем сезоне.

«Они лишь могут продолжать делать то, что делают сейчас, и выигрывать матчи. Если они будут делать это, то сократят отставание, и в какой-то момент люди скажут: «Вау, а «Челси» уже здесь». Всё в их руках», — приводит слова Бента The Telegraph.

Напомним, что после девяти проведённых матчей «Челси» располагается на четвёртой строчке турнирной таблицы АПЛ. На данный момент отставание от лидирующего «Арсенала» составляет восемь очков, однако «синие» провели на один матч меньше «канониров».

Свой следующий матч подопечные Грэма Поттера проведут сегодня, 19 октября, против «Брентфорда». Встреча начнётся в 21:30 по московскому времени.  

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Челси Даррен Бент
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БРЕНТФОРД ЧЕЛСИ
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