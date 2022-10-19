«Челси» планирует переманить Нкунку уже в январе, не дожидаясь лета

Нападающий «РБ Лейпцига» Кристофер Нкунку может сыграть в Премьер-лиге уже в ближайшие месяцы.

Как сообщали авторитетные источники, летний переход француза практически оформлен. Сам Нкунку дал согласие на трансфер в «Челси», договорившись с лондонцами об условиях контракта. По сведениям Mirror, руководство «синих» предпочитает не дожидаться летнего трансферного окна, а усилить состав команды 24-летней звездой Бундеслиги уже в январе.

В активе Кристофера Нкунку десять забитых мячей и одна результативная передача в 16 играх за «РБ Лейпциг» в текущей кампании. Трансферная стоимость футболиста сборной Франции оценивается экспертами Transfermarkt в 80 млн евро.