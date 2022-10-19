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«Челси» планирует переманить Нкунку уже в январе, не дожидаясь лета

19 Октября 2022 • 02:40 Комментировать
Брентфорд
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Челси
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Через 17 ч. 57 мин.

Нападающий «РБ Лейпцига» Кристофер Нкунку может сыграть в Премьер-лиге уже в ближайшие месяцы.

Как сообщали авторитетные источники, летний переход француза практически оформлен. Сам Нкунку дал согласие на трансфер в «Челси», договорившись с лондонцами об условиях контракта. По сведениям Mirror, руководство «синих» предпочитает не дожидаться летнего трансферного окна, а усилить состав команды 24-летней звездой Бундеслиги уже в январе.

В активе Кристофера Нкунку десять забитых мячей и одна результативная передача в 16 играх за «РБ Лейпциг» в текущей кампании. Трансферная стоимость футболиста сборной Франции оценивается экспертами Transfermarkt в 80 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси РБ Лейпциг Кристофер Нкунку Трансферы футбола - зима 2023
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БРЕНТФОРД ЧЕЛСИ
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