Жена Тьяго Силвы рассказала о планах игрока

Жена центрального защитника «Челси» Тьяго Силвы поведала о футбольном будущем бразильца.

38-летний игрок до сих пор не начал переговоры с руководством лондонцев по новому контракту, в то время как нынешний договор истекает уже следующим летом. Ситуация остаётся неопределённой, однако жена центрбека попыталась развеять сомнения: «У нас нет планов покидать «Челси», нам очень нравится в Лондоне, и у Тьяго по-прежнему есть действующий контракт с клубом», – цитирует супругу футболиста инсайдер Фабрицио Романо.

В текущем сезоне Тьяго Силва отыграл 11 матчей за «Челси», в которых отметился двумя результативными передачами.