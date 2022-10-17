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Жена Тьяго Силвы рассказала о планах игрока

17 Октября 2022 • 00:53 Комментировать (1)
Брентфорд
...
Челси
1 5.20 X 4.00 2 1.65
19.10 21:30

Жена центрального защитника «Челси» Тьяго Силвы поведала о футбольном будущем бразильца.

38-летний игрок до сих пор не начал переговоры с руководством лондонцев по новому контракту, в то время как нынешний договор истекает уже следующим летом. Ситуация остаётся неопределённой, однако жена центрбека попыталась развеять сомнения: «У нас нет планов покидать «Челси», нам очень нравится в Лондоне, и у Тьяго по-прежнему есть действующий контракт с клубом», – цитирует супругу футболиста инсайдер Фабрицио Романо.

В текущем сезоне Тьяго Силва отыграл 11 матчей за «Челси», в которых отметился двумя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Тьяго Силва
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БРЕНТФОРД ЧЕЛСИ
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Комментарии (1)
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syuzannastarikova
17 Октября 2022 в 00:59
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