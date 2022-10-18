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«Милан» не ведёт переговоров по Зиешу

18 Октября 2022 • 21:52 Комментировать
Брентфорд
...
Челси
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Через 22 ч. 44 мин.

Слухи о возобновлении переговоров между «Миланом» и «Челси» по Хакиму Зиешу не соответствуют действительности.

Летом «Милан» был одним из претендентов на марокканца, решительно настроившегося покинуть «Челси», но клубы так и не пришли к согласию. Позднее неудачу в попытках подписать 29-летнего атакующего хавбека потерпел и его бывший клуб – «Аякс». По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, «Милан» не возвращался к переговорам по Зиешу, несмотря на появившиеся недавно слухи. Агент футболиста действительно встречался с представителями «россонери», но по другим вопросам.

В текущей кампании Хаким Зиеш принял участие в пяти матчах «Челси», не отметившись результативными действиями.

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Милан Челси Аякс Хаким Зиеш Трансферы футбола - зима 2023
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