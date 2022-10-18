«Милан» не ведёт переговоров по Зиешу

Слухи о возобновлении переговоров между «Миланом» и «Челси» по Хакиму Зиешу не соответствуют действительности.

Летом «Милан» был одним из претендентов на марокканца, решительно настроившегося покинуть «Челси», но клубы так и не пришли к согласию. Позднее неудачу в попытках подписать 29-летнего атакующего хавбека потерпел и его бывший клуб – «Аякс». По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, «Милан» не возвращался к переговорам по Зиешу, несмотря на появившиеся недавно слухи. Агент футболиста действительно встречался с представителями «россонери», но по другим вопросам.

В текущей кампании Хаким Зиеш принял участие в пяти матчах «Челси», не отметившись результативными действиями.