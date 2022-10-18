Поттер похвалил Кепу за его форму в последних матчах

Наставник лондонского «Челси» Грэм Поттер высказался о форме испанского голкипера Кепы Аррисабалаги, вытеснившего из основы Эдуара Менди.

«Я считаю, что лучше позволить футболу решать, и Кепа отлично справляется. Его очень поддержали Эдуар Менди и Маркус Беттинелли. Они – достойные конкуренты, однако форма Кепы действительно нравится всем, особенно ему», – заявил новый тренер «аристократов», чьи слова приводит 90min.

Напомним, что «Челси» после прихода Грэма Поттера одержал пять подряд побед в рамках всех соревнований. Последние семь матчей «синих» в основном составе провёл именно Аррисабалага.

