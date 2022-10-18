«Челси» готов продлить контракт с Жоржиньо, но игрока пока не устраивают предложенные условия

Лондонский «Челси» готов продлить контракт с полузащитником Жоржиньо. Об этом сообщает в социальных сетях журналист Низар Кинселла. Напомним, действующее соглашение итальянца с «Челси» истекает в конце сезона.

Если верить источнику, «синие» уже провели с футболистом предварительные переговоры, дав ему понять, что готовы предложить зарплату, которая будет близка к нынешнему окладу итальянца. Тем не менее, полузащитник в ответ заявил, что хочет получать по новому контракту около 170 тысяч евро – это столько же, сколько зарабатывает Сесар Аспиликуэта по новому соглашению.

В новом сезоне Жоржиньо отметился одним голом в Премьер-лиге с пенальти, который был забит в ворота «Эвертона» в первом туре.