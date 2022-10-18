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«Челси» готов продлить контракт с Жоржиньо, но игрока пока не устраивают предложенные условия

18 Октября 2022 • 12:23 Комментировать
Брентфорд
...
Челси
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19.10 21:30

Лондонский «Челси» готов продлить контракт с полузащитником Жоржиньо. Об этом сообщает в социальных сетях журналист Низар Кинселла. Напомним, действующее соглашение итальянца с «Челси» истекает в конце сезона.

Если верить источнику, «синие» уже провели с футболистом предварительные переговоры, дав ему понять, что готовы предложить зарплату, которая будет близка к нынешнему окладу итальянца. Тем не менее, полузащитник в ответ заявил, что хочет получать по новому контракту около 170 тысяч евро – это столько же, сколько зарабатывает Сесар Аспиликуэта по новому соглашению.

В новом сезоне Жоржиньо отметился одним голом в Премьер-лиге с пенальти, который был забит в ворота «Эвертона» в первом туре.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Жоржиньо
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БРЕНТФОРД ЧЕЛСИ
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