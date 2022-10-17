Жена Силвы: «У нас нет планов покидать «Челси»

Бель Силва, жена защитника лондонского «Челси» Тьяго Силвы, заявила, что её муж не планирует покидать команду. Напомним, контракт бразильца с «пенсионерами» заканчивается в конце сезона

«У нас нет планов покидать «Челси». Мы действительно наслаждаемся этим временем и у нас здесь много друзей», – заявила Бель в своих социальных сетях.

Напомним, что 38-летний Силва в этом сезоне успел провести уже 8 матчей за «пенсионеров» в чемпионате Англии. В этих поединках Тьяго записал на свой счёт две результативные передачи.

Бразилец выступает за «Челси» с 2020 года, когда перешёл в команду на правах свободного агента из «ПСЖ».