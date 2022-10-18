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Закария недоволен своим положением в «Челси», игрок может завершить аренду в январе

18 Октября 2022 • 12:47 Комментировать
Брентфорд
...
Челси
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19.10 21:30

Полузащитник лондонского «Челси» Денис Закария недоволен своим положением в команде. По информации от журналиста Низара Кинселлы, футболист намерен провести переговоры с главным тренером Грэмом Поттером и совладельцем Тоддом Бёли, чтобы понять свою роль на «Стэмфорд Бридж».

Если швейцарец не получит определённых гарантий, он может попросить прервать аренду и отпустить его обратно в «Ювентус» в январе. Напомним, у «Челси» есть опция выкупа полузащитника за 35 миллионов евро.

Закария в этом сезоне не сыграл ни одной минуты за «Челси». Футболист приглашался ещё бывшым тренером клуба Томасом Тухелем.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Денис Закария
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БРЕНТФОРД ЧЕЛСИ
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