Закария недоволен своим положением в «Челси», игрок может завершить аренду в январе

Полузащитник лондонского «Челси» Денис Закария недоволен своим положением в команде. По информации от журналиста Низара Кинселлы, футболист намерен провести переговоры с главным тренером Грэмом Поттером и совладельцем Тоддом Бёли, чтобы понять свою роль на «Стэмфорд Бридж».

Если швейцарец не получит определённых гарантий, он может попросить прервать аренду и отпустить его обратно в «Ювентус» в январе. Напомним, у «Челси» есть опция выкупа полузащитника за 35 миллионов евро.

Закария в этом сезоне не сыграл ни одной минуты за «Челси». Футболист приглашался ещё бывшым тренером клуба Томасом Тухелем.