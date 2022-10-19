Гольдштейн: «Планируем обновить «Стэмфорд Бридж»

Совладелец «Челси» Джонатан Гольдштейн подтвердил намерения руководства обновить стадион команды. Вполне возможно, что на «Стэмфорд Бридж» пройдёт реконструкция. В другом случае, команда купит отдельный участок и будет строить стадион там.

«Мы действительно рассматриваем возможность обновления стадиона. План состоит в том, чтобы начать процесс в начале следующего года. Надеемся, что правительство поможет нам с этим вопросом», – цитирует Гольдштейна Absolute Chelsea.

Напомним, что реконструкция «Стэмфорд Бридж» планировалась ещё при правлении Романа Абрамовича, но затем проект был заморожен, так как возникли юридические сложности.