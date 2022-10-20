Новый директор «Челси» проехался по Пересу и Лапорте из-за Суперлиги

Новый директор лондонского «Челси» Бехдад Эгбали решил высказаться о проекте Суперлиги и её идейных вдохновителях.

«У кого-нибудь есть такой же аппетит как у Переса с Лапортой? Парочка команд в Испании хотят реализовать эту идею и твердят о ней во весь голос, но всем остальным уже не хочется когда-либо туда заходить», – приводит слова американского функционера football.london.

Отметим, что руководители двух самых популярных клубов Испании вновь пытаются вернуться к идее, которую не удалось реализовать в апреле 2021 года. На волне слухов о возрождении Суперлиги появилась информация о возможной остановке Ла Лиги.

