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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Новый директор «Челси» проехался по Пересу и Лапорте из-за Суперлиги

20 Октября 2022 • 22:38 Комментировать
Брентфорд
0:0
Челси
окончен

Новый директор лондонского «Челси» Бехдад Эгбали решил высказаться о проекте Суперлиги и её идейных вдохновителях.

«У кого-нибудь есть такой же аппетит как у Переса с Лапортой? Парочка команд в Испании хотят реализовать эту идею и твердят о ней во весь голос, но всем остальным уже не хочется когда-либо туда заходить», – приводит слова американского функционера football.london.

Отметим, что руководители двух самых популярных клубов Испании вновь пытаются вернуться к идее, которую не удалось реализовать в апреле 2021 года. На волне слухов о возрождении Суперлиги появилась информация о возможной остановке Ла Лиги.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Жоан Лапорта Флорентино Перес Бехдад Эгбали
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