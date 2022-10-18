Бент: «Поттер проделывает фантастическую работу в «Челси»

Бывший нападающий «Тоттенхэма» Даррен Бент похвалил Грэма Поттера за работу на посту главного тренера «Челси». Напомним, английский специалист возглавил «пенсионеров» в начале сентября, перед этим покинув «Брайтон».

«Поттер проделывает фантастическую работу в «Челси», особенно с английским контингентом игроков. Это даст свои плоды сборной Англии», – цитирует Бента Talksport.

Напомним, Поттер одержал 5 побед в 6 первых матчах во главе «Челси». Под руководством англичанина «пенсионеры» не проиграли ни одной игры.

В следующем туре Премьер-лиги подопечные Поттера отправятся на выезд к «Брентфорду».