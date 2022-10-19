Поттер: «Зиеш хорошо тренировался в последние дни, поэтому будет вовлечён в матч с «Брентфордом»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер оценил состояние Хакима Зиеша перед очередным туром Английской премьер-лиги. Напомним, сегодня вечером «пенсионеры» сразятся на выезде с «Брентфордом».

«Он в порядке. Хаким хорошо тренировался в последние дни, поэтому он будет вовлечён в матч с «Брентфордом». Ранее он получил серьёзную простуду, из-за чего я не стал включать его в заявку на игру с «Астон Виллой». Зато теперь всё в порядке», – заявил Поттер на пресс-конференции.

Напомним, Зиеш ещё этим летом хотел покинуть «Челси», но желающие заполучить марокканца клубы не смогли удовлетворить финансовые запросы «синих».