Новое руководство «Челси» планирует подписать двух английских талантливых полузащитников, а именно Деклана Райса и Джуда Беллингема.

По информации Evening Standard, боссы «аристократов» видят в 19-летнем хавбеке дортмундской «Боруссии» главную цель на следующее лето. Райс, в свою очередь, также находится на карандаше у руководства лондонского клуба.

Напомним, что в текущей кампании Беллингем провёл 15 игр в рамках всех состязаний, забив в них пять голов. Райс в 14 матчах в футболке «молотобойцев» отметился одним мячом.

