Канте с большой долей вероятности покинет «Челси» в конце сезона

Нынешний сезон наверняка станет последним для полузащитника Н'Голо Канте в футболке лондонского «Челси». По информации от журналиста Фабрицио Романо, шансы на уход француза из команды Грэма Поттера достаточно высоки.

Напомним, в конце сезона у Канте истекает контракт с «пенсионерами». В руководстве «Челси» сомневаются в целесообразности переговоров по новому соглашению, учитывая возраст и травматичность француза.

Канте выступает за лондонский «Челси» с лета 2016 года, когда перешёл в команду из «Лестера», где за один сезон выиграл чемпионский титул АПЛ. За 6 лет в составе «синих» Н'Голо по одному разу выиграл все возможные трофеи, за исключением Суперкубка Англии и Кубка лиги.