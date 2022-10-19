«Челси» довольствовался нулями в матче с «Брентфордом»

В 12-м туре Премьер-лиги «Челси» гостил у «Брентфорда» и превзошел соперника в контроле мяча, но не в главном - счёт так и не был открыт. В первом тайме «синие» в основном получали моменты у своих ворот, и Кепа Аррисабалага не раз выручал. После перерыва особых изменений не было, разве что у лондонцев вовсе ничего не получалось впереди - 0:0.

«Челси» с 20 очками находится на четвертом месте.