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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» довольствовался нулями в матче с «Брентфордом»

19 Октября 2022 • 23:25 Комментировать
Брентфорд
0:0
Челси
окончен

В 12-м туре Премьер-лиги «Челси» гостил у «Брентфорда» и превзошел соперника в контроле мяча, но не в главном - счёт так и не был открыт. В первом тайме «синие» в основном получали моменты у своих ворот, и Кепа Аррисабалага не раз выручал. После перерыва особых изменений не было, разве что у лондонцев вовсе ничего не получалось впереди - 0:0.

«Челси» с 20 очками находится на четвертом месте.

Протокол игры  
Брентфорд0:0Челси
Райя ДавидЙоргенсен МатиасМи БенПиннок ИтанРасмуссен МадсГенри РикоОниика Фрэнк 60' (Баптист Шендон ( 60') Янельт ВиталиЙенсен Матиас 73' (Висса Йоан ( 73') Мбеумо Брайан 73' (Дасилва Джошуа ( 73') Тони Айвен
Запасные: Айер КристофферЛьюис-Поттер КинКаньос СерхиКокс МэттьюГоддос СаманДамсгор Миккель
Аррисабалага КепаАспиликуэта СесарЧалоба ТревоКулибали КалидуЛофтус-Чик РубенКукурелья Марк 61' (Пулишич Кристиан ( 61') Галлахер Конор 15' (Ковачич Матео ( 15') Жоржиньо IIХаверц Кай 81' (Обамеянг Пьер-Эмерик ( 81') Маунт Мэйсон 62' (Чуквуэмека Карни ( 62') Броя Армандо 62' (Стерлинг Рахим ( 62')
Запасные: Менди ЭдуарСилва ТьягоЗакария ДенисЗиеш Хаким
19 октября. Стадион "Брентфорд Коммьюнити".

 

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