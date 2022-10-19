«Челси» довольствовался нулями в матче с «Брентфордом»

В 12-м туре Премьер-лиги «Челси» гостил у «Брентфорда» и превзошел соперника в контроле мяча, но не в главном - счёт так и не был открыт. В первом тайме «синие» в основном получали моменты у своих ворот, и Кепа Аррисабалага не раз выручал. После перерыва особых изменений не было, разве что у лондонцев вовсе ничего не получалось впереди - 0:0.
«Челси» с 20 очками находится на четвертом месте.
Протокол игры
Райя Давид•Йоргенсен Матиас•Ми Бен•Пиннок Итан•Расмуссен Мадс•Генри Рико•Ониика Фрэнк60' (Баптист Шендон (60') •Янельт Витали•Йенсен Матиас73' (Висса Йоан (73') •Мбеумо Брайан73' (Дасилва Джошуа (73') •Тони Айвен
Аррисабалага Кепа•Аспиликуэта Сесар•Чалоба Трево•Кулибали Калиду•Лофтус-Чик Рубен•Кукурелья Марк61' (Пулишич Кристиан (61') •Галлахер Конор15' (Ковачич Матео (15') •Жоржиньо II•Хаверц Кай81' (Обамеянг Пьер-Эмерик (81') •Маунт Мэйсон62' (Чуквуэмека Карни (62') •Броя Армандо62' (Стерлинг Рахим (62')
Запасные: Менди Эдуар•Силва Тьяго•Закария Денис•Зиеш Хаким
19 октября. Стадион "Брентфорд Коммьюнити".
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